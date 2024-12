U was gisteren natuurlijk druk met pakjesavond maar op de tv was het weer afpakjesavond en klapjesavond. Met in de show van Plaats Delict: drie viezeriken die in Arnhem in een mum van tijd twee vrouwen tot moes hebben geslagen & geschopt. Zomaar iemand neerbeuken is sowieso triest, kansloos en zinloos, met een club van drie dappere kerels twee vrouwen neerbeuken is ronduit misdadig. Een van de vrouwen liep een gebroken neus, een gekneusde rug, een hersenschudding en verschillende kneuzingen op. De aanslag vond eind oktober plaats in Arnhem, in de buurt van het treinstation. De politie op zoek naar deze drie pisvlekken. FOEI! Bent u of kent u? 0800-6070