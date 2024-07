Last night in Apeldoorn

Kunnen we hier wel weer het ER VERANDERT NIKS-topic tikken over geweld tegen NS-personeel door zwartreizend tuigh van de richel dat erop los gaat slaan, steken en schoppen als ze om een vervoersbewijs wordt gevraagd - Apeldoorn. Maar anno julo 2024 is alles anders. De treinen hoeven helegaar die drie minuten, drie uren of drie dagen stil te staan uit protest! We hebben namelijk een PVV-minister én een PVV-staatssecretaris op het verantwoordelijk departement! Chris Jansen (PVV-staatssecrataris) gaat vanavond om 20:00 uur op Zijn Staatsomroep (NOS) de ONGEBLURDE ooggetuige-beelden laten zien van de mishandeling in de trein, alsook de signalementen van de conducteursmeppers mededelen, met het bindende verzoek zich binnen 24 uur te melden, anders zwaait er wat. (Spoiler: Mevrouw Faber, met een honkbalknuppel.)