Jokes aside dat die treinen ook wel stilstaan zónder dat er 'een signaal' wordt afgegeven en dat het gewoon wat extra ingecalculeerde vertraging is: welk signaal wordt er precies afgegeven door treinen drie minuutjes in de berm te parkeren? Het is al JAREN schering en inslag met extreem geweld in de Gele Hel. In 2012 was het niet leuk, in 2014 was het niet leuk en had ons land 'een probleem' omdat treinpersoneel op de muil werd getimmerd, in 2015 ging het over bewapenen van personeel want toen was het niet leuk, in 2020 ging het over de treinterreur door asielzoekers en dat was niet leuk, vorig jaar werd er nog een brandbrief verstuurd omdat het zo extreem niet leuk was en nu worden de treinen stilgezet want het is nog steeds niet leuk.

Volgend jaar worden de treinen weer wat langer stilgezet, mag Koolmees weer wat belerends roepen, dan is de politiek weer verontwaardigd, dan staan de treinen weer wat langer stil EN - ER - VERANDERT - ECHT - HELEMAAL - NIKS in deze cirkel uit de hel, want we weten precies hoe dit gaat. Dilan Hysterius roept een paar keer dat ze het zo erg vindt, blabla gedoe over capaciteit, o o o die maatschappij he, oei oei oei polarisatie, blabla SCHULD VAN WILDERS en kleine Mo of Piet of Mo die herrie schopt in de trein krijgt een aai over de bol en als gevolg van de ondervonden hinder een gratis dagkaart voor de trein. Wat grappig is, want voor zwartrijden heb je helemaal geen kaartje nodig!