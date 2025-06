Beeld van allemaal prachtige treinen die u NIET komen ophalen

Er is nu officieel (vastgesteld door de grote GS-telling) vaker gestaakt dan dat er in de afgelopen 50 jaar op tijd gereden is door de NS. Voor de vierde maal binnen twee weken wordt er door het personeel gestaakt en daarmee is staken net als niet op tijd rijden, de treinen goed smerig houden, geen 'dames en heren' zeggen, de toiletten goed smerig houden en aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan een ware NS-traditie geworden! Hiephoi, hoeraatjes en gelukswensen voor de NS die ontiegelijk blij is met dat heuglijke feit. Voor de mensen die morgen door de NS gedoemd zijn tot een dag het eigen potje bevlekken: heel veel sterkte!