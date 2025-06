Een goedemorgen! En voor de treinafhankelijke mensen: een slechtemorgen! Vandaag is het, afhankelijk van uw treinafhankelijkheid, een NS-loze feestvrijdag of de vrijdag des onheils want: ER RIJDEN VANDAAG GEEN TREINEN. Nu gaan wij van de GeenStijl-onderzoeksredactie toch even naar het perron en langs het spoor om te factchecken of de NS voor één keer daadwerkelijk een belofte nakomt. Dan kunt u gewoon met de benenwagen, de fiets, de fatbike, de step, de rolschaatsen, de scootmobiel, de motor, de bus, de tram, de boot, de metro, het vliegtuig, de helikopter, de canta, de birò of de auto naar uw bestemming gaan of eh gewoonweg thuisblijven. Als u wel op weg gaat: een voorspoedige reis en een behouden vaart met uw alternatieve vervoerswijze! We zijn trots dat u allen laat zien de NS nergens voor nodig te hebben. Vergeet daarom vooral niet bij elk treinstation dat u onderweg tegenkomt fijntjes een gestrekte middelvinger op te steken naar de spoorverlaters van de NS. Beste reizigers, dames en heren, we gaan vandaag onvertraagd REIZEN!