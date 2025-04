Tragisch verhaal in de krant over een twaalfjarig meisje dat is overleden na een aanrijding met een Birò. Een Birò is een grachtengordelkart die alleen maar bereden wordt door automotive klungels en volslagen idioten met te veel geld. De laatste keer dat er een normaal iemand in een Birò reed was: helemaal nooit, er rijden geen normale mensen in een Birò. Birò-rijders houden zich niet aan verkeersregels, rijden kinderen van de sokken, sjezen tegen het verkeer in over fietspaden, pleuren het ding lukraak op de stoep, trekken op als idioten, rijden onder invloed, doen aan mensenhandel, lachen om volkerenmoord, zagen gezonde bomen om, faciliteren racisme, zijn dol op kinderporno en raken iedere dag slaags met hun vreselijke vrouw. Birò-rijders zijn vervelio's als Bas Smit en Nicolette van Dram, te decadent om met de metro te gaan en te lui om te fietsen. De Birò is een rijdende lintworm, een penisvisparasiet, net als de fatbike een andere gedaante van de duivel, de duivel is een klootzak en klootzakken moeten gestopt worden.