Opgepast joekels! Vanaf volgende week wordt u weer massaal door de politie aan het CJIB gezevenvijftigd. We vinden natuurlijk allemaal dat het drankrijders, roekeloosrijders, roodrijders en Katjaschuurmanrijders (dit soort lui) wat lastiger gemaakt moet worden om weer de weg op te mogen. Maar die lullige boetes als je per ongeluk een keertje 107 km/h over een verlaten snelweg kachelt om je opoe in Hoevelaken een bordje pap te voeren: tsja. In het kader van Europese samenwerking waar iedereen wat aan heeft is er volgende week Operation Speed met op 19 april de Speed Marathon. Klinkt gaaf, is het niet. Cruisecontrol eentje lager en als het nou echt niet uitmaakt hoe laat, wanneer en óf u op kantoor komt, kunt u ook eens die zogeheten 'trein' proberen.

UPDATE - Roadpol site kaduuk. Gefeliciteerd allemaal