Nederland staat DRIE MINUTEN STIL. In een extreem dappere poging het geweld in de treinen uit te bannen zijn Pieter en Maria (op weg van Heerhugowaard naar Heemskerk) drie minuten later thuis. Tijmen, op weg van Meppel naar Assen, stuurt een appje naar Samantha. "Ik kom later op je!" En als Samantha vraagt of het klopt dat hij het woord 'op' gebruikt, krijgt ze allemaal knipoogjes terug. Tinus uit Hoofddorp gaat lekker zuipen in Amsterdam en ook hij is drie minuten later. Nederland staat STIL. Treinen staan STIL, GVB staat STIL, HTM staat STIL, RET staat STIL. Bezorgers staan stil, vliegtuigen gaan naar de grond, bezorgers nemen hun pet af, de pizza wordt koud en iedereen thuis klimt op het balkon. Nederland barst uit in een massaal samenzang van het treinlied der treinliederen: City of New Orleans van Willie Nelson. "Good morning, the Netherlands, how are ya? Said don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the City of Nieuw Vennep. I'll be gone 500 miles when the day is done." De ober legt de tap drie minuten stil. Drie small minuten for man, one giant leap tegen geweld.

UPDATE 22.30 uur - NEDERLAND STAAT STIL

UPDATE 22.33 uur - Nederland staat niet langer stil. Wat een prachtig protest! Nu is alles opgelost