Dacht u lekker met de trein op weg te gaan naar de camping, strand, opa en oma of elders om optimaal van uw Pinksterweekend te genieten, wordt u mooi optimaal genaaid door de NS: door een personeelsstaking ligt op vrijdag het treinverkeer in heel het land de hele dag STIL. Niet dat dat bijzonder veel extra hinder oplevert natuurlijk, we zijn immers wel wat gewend in Nederland! Vorige maand vertrok de NS overigens nog wel gewoon op tijd: van X welteverstaan. Nu laat een bestuurder van FNV Spoor het AD weten dat de staking donderdagnacht begint en 24 uur duurt: "'Er wordt niet meer gepraat', zegt bestuurder Henri Janssen. 'NS heeft het ultimatum genegeerd, dus we gaan staken.'"