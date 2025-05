Bizarre taferelen vanochtend in een woning aan de Fanny Blankers-Koenlaan in Hoofddorp. Daar zijn twee doden gevallen bij een steekincident, waarbij ook twee agenten gewond raakten. De agenten troffen na een melding even na 6:00 'twee personen aan die betrokken waren bij een geweldsincident' in de woning. Vervolgens is door de politie geprobeerd de situatie te beëindigen, waarbij ook werd geschoten. Naar wat er precies allemaal is voorgevallen is een onderzoek gestart, ook wordt de geweldsinzet door de politie onderzocht door de Rijksrecherche.