BIZAR nieuws weer, uit de even bizarre wereld van de tienercriminaliteit. Zondagmiddag werd een jongen van 13 doodgestoken in Schiedam. De dader, ook 13, zou een bekende van het slachtoffer zijn. De twee zouden dit jaar nog allebei verhoord zijn voor het beramen van een roofoverval.

Het slachtoffer van de steekpartij zou volgens familieleden met een groot keukenmes in zijn rug zijn gestoken, waarbij met mes zijn long zou hebben doorboord. De jongen kreeg het nog voor elkaar om iets verderop aan te bellen bij een huis. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De 13-jarige verdachte, een jongen van Turkse komaf uit de keurige wijk Sveapark, is volgens de T. niet bepaald een lieverdje (goh) en men vreest in de wijk voor nog meer escalatie. "Er zijn mensen gesignaleerd die foto’s maken van de woning van de verdachte. Dat baart ons zorgen."

Opvallend is dat er al langer problemen zijn met gewelddadige hangjongeren in de buurt. Of, zoals een vrouw uit de omgeving het beschrijft, "Het is hier een grote tyfuszooi". Deze maand werd een 65-jarige vrouw uit Vlaardingen overvallen en in haar rug gestoken in Schiedam. Het signalement van de verdachten was toen "twee tieners van 14 tot 15 jaar", waarvan een "lichtgetint" was en de ander "een lichte huidskleur" had.