Leven, het kan gebeuren. In Naaldwijk kwamen een paar dingen samen: slechte resultaten van een voetbalclub, slachtoffer van een fraudezaak, slapeloosheid en tot overmaat van ramp een snurkende vrouw. "Ik had haar een paar keer gewaarschuwd en toen ging de knop om." En dus plantte meneer (79) een keukenmes in de rug van zijn bloedeigen vrouw. "Ze liet zich door hem verbinden en daarna gingen ze weer slapen. De volgende ochtend bezochten ze pas de huisarts, die bij haar een klaplong constateerde." De OvJ meende niet dat de man zijn vrouw wilde vermoorden: het was de bedoeling om het snurken te stoppen. En daarom hebben wij een honkbalknuppel onder ons kussen!