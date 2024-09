Van die 35K knullen en mannen die in september 1944 boven Gelderland uit een vliegtuig sprongen en vochten in de Slag om Arnhem zijn er nog 7 over. Eentje kwam deze week naar de militaire begraafplaats in Nederland, "omdat z'n maten er lagen". Mooie repo in het NOS Journaal gisteravond. Omdat het dit jaar 80 jaar geleden is, wordt er deze week heerlijk groots uitgepakt in Gelderland, en mocht u vandaag in alle vrijheid in uw stinkende nest willen blijven liggen, ook prima. Maar even langs op de Ginksele Heide uit repsect voor die Engelse (en Poolse) boys die aan zo'n parasjuutje bungelden terwijl er beneden SS Pantserdivisies onder een boom verstopt zaten, mag ook. Helaas vandaag geen integrale live-uitzending op de NPO met Rob Trip enzo (wel deze) dus mogen de thuisblijvers online naar dit X-account en/of diep de provincie in naar De Gelderlander, Ede, en Omroep Gelderland. En vanavond ook nog het schitterende Airborne-duel VITESSE - JONG AJAX. F5 F5 F5 voor livestreams, fotoos en filmpjes.

Update: AUB niet parkeren in de berm

Update: Schitterende beelden HIERRR