Mooi nieuws voor alle keppeltjesdragers met ambitie om tegen mensen te zeggen dat ze niet op de stoep mogen fietsen in Arnhem (bekend van deze huilstruiken in de raad). "Handhavers in Arnhem mogen vanaf vandaag een hoofddoek, een keppeltje of een tulband dragen. De gemeente Arnhem gaat daartoe over om een ‘inclusieve organisatie te zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn'." Arnhem gaat daarmee in tegen een door de Kamer aangenomen motie én de wens van minister Yesilgöz. "De verwachting in Arnhem is dat er door dit besluit een bredere groep mensen interesse heeft om als handhaver te werken." Nou en offie. Hopelijk zijn de servers van de sollicitatiecomputer in Arnhem bestand tegen al die duizende Arnhemmers met een tulband die nu gaan solliciteren als boa. Straks is fietsen op straat, roken in een rookvrije zone en/of terrastafels plaatsen op daartoe niet in het bestemmingsplan bestemde grond in Arnhem, inclusieve stad waarin iedereen zichzelf kan zijn in een guur land, voorgoed verleden tijd!