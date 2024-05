Omdat het vorige keer zo'n unaniem succes was gaat Edje Wagensfeldwebel het maar weer eens proberen: een Koran in de fik zetten in Arnhem. Komen normaal gesproken een hele boel mafketels en haaiige strijders van Allah buurten, maar die staan nu natuurlijk allemaal in Amsterdam te blèren voor Hamas. Desondanks is er 600 man politie opgetrommeld. Wij vinden boekverbrandingen nogal dom, of het nou om het Creatief Jaarboek van de Libelle, de Donald Duck Omnibus of de Koran gaat. MAAR! Het moet wél gewoon kunnen in een vrije samenleving. Als iemand een boek in de fik wil steken, moet-ie dat maar lekker doen, zonder dat een stel op de pik getrapte barbaren voor hem (of ons) gaat bepalen dat het wel of niet mag. Want als het je niet zint, en je wil er iets aan doen, dan doe je maar lekker aangifte. Enfin, deze redenatie gaat natuurlijk niet landen bij de GrootGelderse moezelmannen, dus dat wordt lachen. Later meerrrrr.

Update 14:35 - DE KORAN LIGT IN DE KORF. Naast een fles spiritus. Dat zal de moslims leren