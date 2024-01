Edwin Wagensveld probeert zaterdag in Arnhem tot twee keer toe een koran in brand te steken maar faalt net zoals destijds in Rotterdam. De Pegida-voorman die dorpsgekken een slechte naam geeft wilde demonstreren tegen burgemeester Ahmed Marcouch, Marcouch gaf toestemming voor de demonstratie. Bij de tweede poging weten vredelievende wel licht ontvlambare boze moslims en anderszins door de politielinie te breken: "Ook agenten werden getrapt, zelfs nadat zij op de grond lagen. Er werd met stenen en stoelen gegooid." Wagensveld schijnt nu gewond te zijn maar in veiligheid gebracht. Weer een dag uit het leven van Edwin Wagensveld, de man die niets kan.

Update - In het verderop gelegen Nijmegen zijn bij een ander soort demo 92 extreemlinkse XR-types opgepakt, nu de cijfers over opgepakte Arnhemse booslims afwachten.

Update - Marcouch: Ook meerdere agenten gewond geraakt, werden aangevallen met vuurwerk. "Ik begrijp het verdriet en de emotie die het verbranden van een heilig boek opwekt. Maar geweld is onacceptabel. Ideeën moet je met ideeën bestrijden."