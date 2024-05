Islamisering wat is dat dan? Nou bijvoorbeeld door € 1.500 soepsidie uit te delen voor 'het uitdelen van Nederlandstalige Korans' op het Koopmansplein. Koran kost € 25, keer 50, blijft een beetje geld aan de stok plakken en huppa. TOP IDEE, volgens de gemeente Assen (niet volgens burgers). Het idee komt van een kind en je kunt het haar natuurlijk niet kwalijk nemen, maar wel dat al die 'ondernemers', 'experts' en erger nog die knuppels bij de gemeente Assen denken dat het uitdelen van Korans op een druk plein helpt bij 'het fundament van de Islam uitleggen en het dialoog aangaan met de vragen van mensen'. Nog even los van het fundamentele en essentiële belang van een seculiere staat hebben we echt geen Nederlandstalige Koran nodig om te weten welke crack er allemaal in dat boek staat. Maar ja. U weet: "Dus volg de ongelovigen niet, en voer met (de Koran) een grote strijd tegen hen."