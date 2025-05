Leden van de verboden motorbende Hardliners MC hebben de uitvoerders van de museuminbraak in het Drents Museum gerekruteerd, hebben 'bronnen in het criminele milieu en rond het politieonderzoek' laten weten aan RTL. Oehoe oehoerend hard kwoamen zi-j doar angescheurd want zi-j hadden van een mooie helm geheurd: de roof zou gepleegd zijn in opdracht van de Roemeense onderwereld. Een Roemeense boef die een lange gevangenisstraf uitzit zou de helm willen gebruiken als ruilmiddel tegen een lagere straf. Het doet vermoeden dat de helm (die de dieven wel hebben laten vallen) nog intact is. RTL over uitvoerders Douglas W., Bernhard Z. en Jan B.: "Deze mannen zouden met hulp van de verboden motorbende Hardliners zijn gerekruteerd, melden goed ingevoerde bronnen. 'Er is ze 15.000 euro per persoon beloofd', zegt een bron uit het criminele circuit. Eén van de verdachten zou een prospect, een aspirant-lid, van de Hardliners zijn." Nou ja, als ze de helm maar dragen tijdens het rijden!