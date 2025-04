Artsen zien kinderen met de vreemdste en gruwelijkste breuken in het ziekenhuis belanden en Barry Madlener is de man die daar NIETS aan doet. Misschien kickt Barry Madlener er wel op. Geen helmplicht, geen minimumleeftijd, NIKS, alleen maar juridisch geëmmer. Maar nu wil Barry de rest van Nederland wél aan een fietshelm helpen. "Want elk jaar belanden veel mensen na een fietsongeluk op de spoedeisende hulp." Derrrrp. En dus begint vandaag de campagne 'Zet 'm Op', over het opzetten van fietshelmen. "Om mensen zelf te laten kiezen voor een helm, zijn de komende tijd in het hele land acties waarbij je een helm kunt uitproberen. Ook moet de helm aantrekkelijker worden door verbetering van het design en kortingsacties." Dat is bureaucratengelul voor: wen d'r maar vast aan want straks is het verplicht.