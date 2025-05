Jongens, die geroofde Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum in Assen komen niet meer terug en de hele zaak riekt naar amateurisme. Het zooitje kon eerst als kakken zonder douwen worden meegenomen door een stel pikkeboeven, toen werd iedereen en zijn moeder verdacht en aangehouden waarvan nog 3 verdachten vastzitten en de kaken stijf op elkaar houden. Nu gaat ook de regering ervan uit dat het op een schadevergoeding gegooid zal worden. Het museum is voor 30 miljoen euro verzekerd en bij schade tot 9 miljoen euro wordt het bonnetje doorgeschoven naar de regering (oftewel: de belastingbetaler). De gestolen topstukken, waaronder de Helm van Klotefiasco of zoiets, zijn voor 5,7 miljoen euro verzekerd en dat geld is al opzijgezet door het ministerie van OCW. Hoeveel het uiteindelijk precies zal worden zal nog even spannend worden, aangezien kort na de roof al woedend de Moeder Aller Schadeclaims aangekondigd werd door de toenmalige Roemeense premier. Die woede werd onder andere aangesterkt door het ontbreken van een vergunning van de Roemeense overheid voor de tentoonstelling in Assen, terwijl zo'n vergunning volgens Roemenië verplicht is bij het vervoeren van nationale kunstschatten. Het zal ons benieuwen.