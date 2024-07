Een dingetje op de Twitters voorafgaand aan de EK-wedstrijd tussen Nederland en Roemenië: een of ander racistisch Roemeens haatbekkenaccount dat het Nederlands elftal wegzette als 'Sudan' werd gecounterd met 'Jullie moeders zijn aan het bedelen op lijnbaan vriend'. Roemeense moeders zijn aan het bedelen op de lijnbaan vriend om precies te zijn in Groningen, alwaar Roemeense ""moeders"" met jankverhalen bedelen om spullen als luiers, babymelk en kleding. Eenmaal ontvangen van een gulle gever rennen ze naar de winkels terug om de boel weer om te ruilen voor geld. "In sommige gevallen worden ze dan ook nog agressief tegen ons of de winkelmedewerkers. Ik heb zelfs een paar keer gezien dat ze agressief uithalen met woorden en zwaaiende tassen naar voorbijgangers die niks willen geven”, aldus een beveiliger. Het zijn ook geen echte moeders, maar 'werknemers' van een gare Roemeense boevenbende. Desalniettemin. Jullie moeders zijn aan het bedelen op lijnbaan vriend.