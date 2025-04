Nee tuurlijk, wat weten wij er nou helemaal van. Maar wat is er in hemelsnaam gebeurd met die gouden helm die met behulp van slechts wat zware rotjes kon worden weggepikt uit het Drents Museum in Assen? Nou, die staat waarschijnlijk al lang stof te happen op het nachtkastje van een of andere hoge maffiapief ergens in Oost-Europa of Dubai. Misschien hebben ze er twee rietjes met van die slangetjes op gemonteerd om er bier mee te zuipen, of er een zwarte dildo op gezuignapt. Hoe dan ook, WE WETEN NOG NIETS. En dat terwijl inmiddels alweer een ZESDE en een ZEVENDE verdachte zijn opgepakt, mannen van 18 en 20 jaar uit Heerhugowaard. Onder hen ook de 'bouwmarktman', die bij een Praxis werd gespot toen hij mogelijk een moker kocht die bij de roof is gebruikt. De speurtocht leidt tot nu toe dus naar Noord-Holland (altijd weer die...). Vijf mannen en een vrouw uit Heerhugowaard en nog een man uit Alkmaar werden ingerekend, een bende van 7 die de kaken blijkbaar stevig op elkaar houdt. De helm van Coțofenești nog altijd ZOEK. Een overzicht van het tot nu toe vergeefse politiewerk na de breek.