Dames en heren, Hans Teeuwen moet u dringend wat vertellen. Eerst een primeur: hij is bezig met een autobiografische roman die 'De Neuker' moet gaan heten. Iets voor het hele gezin vermoedelijk dus houd vast een plekje vrij op uw verlanglijstje voor kerst. MAAR DAN: als argeloze burger las hij de krantjes van afgelopen tijd terug en daarin vielen hem twee artikelen in het bijzonder op. Allereerst een over het ontzettend diepgravende onderzoek naar hét probleem van deze tijd, dat waar de wereld langzaam aan ten onder gaat: moslimdiscriminatie. Vervolgens las hij over DUIZENDEN meisjes in Amsterdam waarvoor besnijdenis dreigt, en dat onderwerp ligt De Neuker zeer na aan het hart. De koning van de lach brengt ons, zoals altijd op onnavolgbare wijze, louter wijsheden. En zo zien wij dat graag van 's lands getaptste grappentapper. Hij staat weer eens aan de juiste kant van de geschiedenis en blijkt in de cabaretwereld andermaal de enige die zijn nek uitsteekt en het écht opneemt voor vrouwen (en waarschuwt voor het gevaar van Demis Roussos-imitators). We nemen er deze week al voor de tweede keer ons roze kroontje voor af.