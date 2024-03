De babbelbox stond vandaag in Arnhem & de prangende vraag du jour is deze heilige zaterdag MAG WAT VOOR EEN ANDER HEILIG IS, VOOR JOU OOK EEN BEETJE HEILIG ZIJN? Schenk uzelve wat opdrinkbier in, pop een zakje chips danwel dop een nootje, en dan gaarne uw antwoord, in uw eigen woorden. Succes!