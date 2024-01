Ahmed Marcouch op de foto in 2019 tijdens de opnames van de film 'Baantjer en het geheim van de Gouden Hondenlul'. Dat verhaal gaat over een scheidsrechter die tijdens zijn loopbaan voortdurend wordt omgekocht. Daarom verliest Vitesse altijd. Die scheidsrechter werd door iedereen 'hondenlul' genoemd, maar hij had mooi wel een gouden wc-pot. Nou en dan moet De Cock met cee ooo cee kaa in actie komen natuurlijk, met een mooie gastrol voor A. Marcouch.