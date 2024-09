Rupsje Nooitgenoeg, De Scheepsjongens van Bontekoe, Brief voor de Koning... Iedereen heeft wel een herinnering aan zijn favoriete kinderboek. Maar welk hedendaags (voor)leesvoer is nou het beste voor de kinderen van nu? Wij kwamen uit bij Hidaya's Hijab, HET prentenboek voor de kleinste moslima. Te koop HIER maar ook te lenen in de openbare bibliotheek! Het verhaal: "Hidaya is een vrolijk, nieuwsgierig meisje dat meer over de hijab wilt (de schrijver bedoelt waarschijnlijk "wil", red.) weten. Mama zegt dat Allah haar beloont voor elke keer dat zij de hijab draagt en dat vindt Hidaya helemaal geweldig!"

Het is even wat anders dan je klassieke jongens- dan wel meisjesboek waardoor jongens ridders of meisjes prinsessen willen worden (of meisjes president, dat kan natuurlijk ook he nou jeetje). Nee, Hidaya's Hijab is volgens de makers bedoeld om "de kleine moslima bewust te maken van de verplichting van de hijab". Oh, verplichting. En wij maar keurig denken dat het vrije keuze was.