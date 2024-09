Het Parool-interview begint al fantastisch: "Avontuurlijke kinderboeken met een meisje in de hoofdrol zijn zeldzaam, ontdekte de Amsterdamse Trix van der Vleuten (43) toen ze zo’n boek zocht voor haar zevenjarige dochter. Daarom schreef ze er zelf een: May for president, over een meisje dat president wil worden." Ten eerste zijn avontuurlijke kinderboeken met een meisje in hoofdrol niet zeldzaam, en ten tweede heeft Nederland geen president.

Weet je wat wel een president heeft? Voormalige huishoudtak van Philips Versuni waar Trix de merk- en marketingstrategie leidt, en dat is al een vrouw, namelijk Véronique Pauwels.

Resumerend vraag Het Parool: "Zowel de president als May is van kleur. Spelen diversiteit en inclusie een rol in uw boek?"

Trix: "Als ik een kinderboekenwinkel binnenloop, zie ik maar weinig hoofdpersonages van kleur [dit is niet waar, red.]. Zo ziet de wereld er niet uit [dit is wel waar, red.], ook niet voor kinderen en ouders die meelezen. Daarom heb ik heel bewust gekozen voor representatie, zonder daar de nadruk op te leggen."

Representatie zonder nadruk! Maar hoe zit het met de representatie van Het Goede? Het Parool vraagt: "Hoe heeft u grote thema’s als vrouwelijk leiderschap, verkiezingen en het klimaat in een kinderboek verwerkt?"

Trix: "May’s beste vriendin Rosie is een echte klimaatactivist. Als May glitterpennen gebruikt, wil zij meteen weten of de glitters wel biologisch afbreekbaar zijn. Als ze worstjes gaan eten, vraagt zij of er ook vegaworstjes zijn. En als een klimaatmars wordt gehouden, brengt dat May op het idee om een groot spandoek voor de president te maken. Al die onderwerpen worden even aangeraakt, maar niet te zwaar."

Toch weet Trix de kunstzinnige distantie tussen fictie en werkelijkheid fijnbesnaard te waarborgen: "Onze hond heet Brownie, die in het boek Donut."

Enfin, aanvullende lectuur, vraagt u? Dit interview uit 2019 met Trix over haar overstap van FrieslandCampina, Kraft Heinz, Grolsch en PepsiCo naar... KFC!

"Advies 2: Volg je hart

Toch is Trix’ keuze voor KFC er vooral één vanuit haar hart. “Los van alle inhoudelijke argumenten; hoe meer ik over KFC te weten kwam, hoe meer ik wist dat ik daar onderdeel van wilde zijn.” Zo was ze enorm onder de indruk van de aandacht voor het product. De kip is vers en wordt ter plaatse door een echte kok gepaneerd en klaargemaakt. (...) Ook de positie in de samenleving maakt KFC tot een mooi bedrijf. Zo zet men zich in voor dierenwelzijn via het Better Chicken Commitment (...)."

Vrouwen, volgt je hart.