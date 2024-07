Het is druk in Nederland, het wordt steeds drukker in Nederland, maar... het wordt niet steeds sneller drukker in Nederland, tenminste niet zo snel als in 2022 of in 2023, maar wel weer sneller dan in 2021. Dat blijkt uit nieuwe bevolkingscijfers van het CBS en als u de bevolkingscijfers van het CBS niet vertrouwt dan ligt dat toch echt aan u (hoewel, nou ja). Net als in vorige jaren gingen er de eerste zes maanden van dit jaar in Nederland meer mensen dood dan er werden geboren, en net als in vorige jaren groeide de bevolking alsnog, puur vanwege het migratiesaldo. Er kwamen 138.000 migranten bij, en er gingen er 92.000 weg. Dat is een saldo van +46.000, minder dan de +58.000 in de eerste helft van 2023, maar nog altijd meer dan de +29.900 in 2021. "De landen waar in het eerste halfjaar van 2024 per saldo de meeste migranten vandaan kwamen zijn Syrië (11,3 duizend), Oekraïne (6,6 duizend), Turkije (4,5 duizend), Roemenië (2,0 duizend) en Zuid-Afrika (1,6 duizend)". Geboortecijfertechnisch gaat het trouwens prima met de integratie: vrouwen van Turkse herkomst krijgen net zo weinig kinderen als autochtone vrouwen, en onder vrouwen van Marokkaanse herkomst ligt het kindertal inmiddels onder het "rond het vervangingsniveau" (geen term van ons, maar van Marjolein Faber het CBS, red.).