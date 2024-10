Stel hè je bent echt zo: je maakt zelf vernederende fouten in je 'weerlegging' van Jan van de Beek in de Volkskrant, daarna merkt Volkskrant-columnist Kustaw Bessems op Twitter fouten op en noemt het artikel in een Volkskrantcolumn vervolgens "geen best stuk. Op het boek van Van de Beek gaan ze niet in.", daarna vlucht Lucassen van Twitter wegens een stortvloed aan inhoudelijk kritiek oftewel """wegens baggeroverschot""" en vervolgens weigert de Volkskrantredactie zelf Van de Beeks reactie (hier wel te lezen).

En dan twee dagen later ineens op Schimmelpennincks reservaat BlueSky schrijven: "Lekkere hetze wel in de Telegraaf door Marbe en Nijman. Niveautje hoor." Heb je dan überhaupt nog enige interesse in waarheidsvinding, of ben je gewoon een tribaal clowntje? De hele saga in 7 aktes na de breek.

In ander nieuws kwamen er in het derde kwartaal van 2024 een kwart minder asielaanvragen binnen dan het jaar daarvoor: "Het gaat in totaal om 8100 mensen (...). Vooral het aantal asielaanvragen van Syriërs is sterk gedaald ten opzichte van vorig jaar, van 4300 naar 3300. Wel kwamen de meeste asielaanvragen nog altijd van Syriërs, gevolgd door Turken en Eritreeërs. Het aantal Irakezen dat asiel vroeg nam sterk af, van 675 naar 200. In het derde kwartaal van 2024 kwamen 2650 'nareizigers' naar Nederland (...). De meeste nareizende familieleden kwamen uit Syrië: 1915 mensen."