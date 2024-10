Your thread is everybody's favorite! #TopUnroll https://t.co/8wRfChCLmF 🙏🏼 @raymondknook for 🥇unroll

Het is nog een beetje vroeg voor popcorn, chips, nootjes bier. Dus doen we het maar met koffie, koffie en nog eens koffie. Dr. Jan van de Beek, bekend van de bestseller MIGRATIEMAGNEET NEDERLAND en dat heerlijke GSTV-interview sloeg gisteravond laat op Platform Free Speech VERNIETIGEND toe richting die twee malle Feldwebels van Totenkopf-divisie Asha, die zich """wetenschappers""" noemen, in de Volkskrant-loopgraaf van het migratiedebat. Klikt u op de link na #TopUnroll voor de gehele draad cq precisiebombardement. Bam bam.

Update: Ook Kustaw van de Volkskrant duwt nu de Volkskrant om:

"Maar iemand als Lucassen, een van de vaakst gepubliceerde inzenders van stukken in deze krant en NRC, is dag in, dag uit aan het ageren tegen radicaal-rechts en racisme. Het regent statements van hem die niets met wetenschap te maken hebben. Wat doet zo’n gevecht met het beoordelingsvermogen? Ik heb, zonder bijzonder op zijn werk te letten, in de loop van de jaren al meerdere malen gezien dat hij verkeerd rekent."