Mensen praten altijd wel over Dilan Yesilgöz en zo, maar die Eric van der Burg is ook geen lieverdje hoor. Klokkenluidershorror in de courant vandaag. Turks-Nederlandse IND’ster dient klacht in over Marokkaans-Nederlandse IND’er die mogelijk Marokkanen voortrekt. Haar Marokkaans-Nederlandse manager zegt dat ze de zaak beter stil kan houden. "En dat ze elkaar als Turken en Marokkanen in Nederland moeten helpen, omdat ze 'hetzelfde' zijn." Klokkenluider II stuit op vervalste rapporten, facturen en een opscheppende Turkse kapper die schijnhuwelijken regelt. Ook die ambtenaar komt in de problemen. Klagen bij de Integriteitscommissie van het ministerie van Justitie en Veiligheid helpt ook niet en nu zitten ze ziek thuis. Enige goede nieuws is dat 'een bijzonder vertrouwenspersoon' de top van het ministerie nu heeft geadviseerd de meldingen alsnog te onderzoeken en het duo rechtsbescherming te bieden. Maar dat komt alleen omdat vandaag op de voorpagina staat: "De kapper pochte in de salon dat hij de IND had bedonderd met een schijnhuwelijk, maar de immigratiedienst trof geen maatregelen."