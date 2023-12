(wij vragen we ons vooral af hoe zo'n lelijke en humorloze dikkerd zo'n meid heeft geregeld, maar goed, red.)

Even opletten, hier komt een ingewikkeld zinnetje. Er worden in Nederland relatief steeds minder kinderen per vrouw geboren, en dat komt niet omdat vrouwen die kinderen krijgen minder kinderen krijgen, maar omdat er minder vrouwen zijn die kinderen krijgen. Als u die gehad heeft (of dit rapport van het CBS heeft gelezen), mag u meedoen aan de DISCUSSIE: Kinderen, en zo ja hoe?