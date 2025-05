Ja hoor eens dit zag natuurlijk helemaal niemand aankomen en eerlijk gezegd zijn we geschrokken, onthutst, ontdaan, verontwaardigd, ontredderd. "Kinderen krijgen en woonsituatie hangen met elkaar samen: veel mensen willen pas een kind (erbij) krijgen als ze een geschikte woning hebben," meldt het CBS, en die kunnen misschien niet logisch nadenken, maar wel rekenen, dus het blijkt andermaal ook nog maar eens uit de cijfertjes. Goed, het zijn misschien cherrypickende charlatans, racisten en vrouwenhaters, die rekenwonders, maar hier hebben ze dus wel een punt. "In regio’s met dure huizen krijgen vrouwen gemiddeld minder vaak een kind dan in goedkopere regio’s. Dat geldt vooral voor huurders. Vrouwen die de stap naar een koopwoning in dure regio’s niet kunnen maken, stellen het krijgen van kinderen vaker uit." Jezus het is bijna alsof mensen een beetje ruimte en zekerheid willen. Gelukkig komen er allemaal flexwoningen aan, als dat geen baren wordt, echt mega.