Pfoe, dat zagen we niet aankomen. Hugo de Jonge leek ondanks zijn frivole schoenencollectie altijd zo'n betrouwbare man. Zo kwam hij in ieder geval wel over op de cover van de LINDA of tijdens de meest omstreden lijsttrekkersverkiezing uit recente tijden. Oké, zijn aanpak van de coronacrisis was betreurenswaardig. hij is ergens vijf miljard euro verloren en stuurde aan op een faaldeal met Sywert, maar daar moest u gewoon niet zo zwaar aan tillen. En onder zijn leiding ligt het aantal nieuwbouwwoningen weliswaar op historisch laag niveau, lijkt Nederland steeds dieper in de woningcrisis te zakken en bestaat voor een grote groep mensen het huidige koophuisaanbod enkel uit onbetaalbare luchtkastelen, maar dat schreven we gewoon toe aan externe factoren. U begrijpt dat onze verbazing groot is, nu blijkt dat niet alleen zijn plannen om de koopmarkt te redden faalden, maar hij gelijktijdig de situatie voor huurders significant verslechterde. Steeds meer particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen en hoewel dat starters op de koopmarkt nauwelijks helpt, resulteert het wel in minder aanbod en hogere prijzen op de huurmarkt. Of zoals woningplatform Pararius het stelt: "Een lose lose situation." Daar schrikken we wel even van. Hugo de Jonge die met zijn beleid de situatie enkel verergert: wie had dat verwacht?