Er wordt veel geld verdiend met doden. De uitvaartbusiness is een lucratieve tak van sport daar iedereen: sterft. Er is altijd vraag naar uitvaarten en dat zal altijd zo blijven, tenzij ChatGPT iets gratis verzint. De NOS dook in de CBS-cijfers en zag dat het inmiddels klauwen vol met geld kost om iemand naar de laatste rustplaats te laten praten door de lijkenpikker van dienst: "Begrafenissen en crematies zijn de voorbije tien jaar bovengemiddeld veel duurder geworden: 40 procent. Dat was 9 procentpunt boven de algemene inflatie. In 2017 kostte de gemiddelde uitvaart volgens budgetorganisatie Nibud 7500 euro. Eén op de vijf Nederlanders gaf destijds aan dat niet te kunnen betalen. Met de prijsstijgingen sinds die tijd is er inmiddels sprake van een gemiddelde prijs van meer dan 10.000 euro." Je vraagt je af: moet dat allemaal zo duur? Maar met grafkistkosten, stallingkosten, grafkosten, aktekosten en crematiekosten zit je zo op duizenden euro's. Niet meer te betalen voor DE GEWONE NEDERLANDER.

Toch zijn er ook mensen die het wel gewoon kunnen betalen: moslims! Die hebben namelijk zoiets als een hechte gemeenschap, zodat er nog eens een dubbeltje of een kwartje voor een ander wordt neergelegd. En dan stijgt het aantal moslims in Nederland ook nog eens. Voor die groep wordt een uitvaart in de toekomst een koopje. Heb jij als Syrische influencer even geluk als je op een Syrisch slagveld in Syrië omkomt. Tot slot geeft uitvaartbegeleider Wieling nog een TOPTIP bij de NOS: 'doe de herdenking lekker thuis'. Gezellig met z'n allen op het bankie, borrelnootje en wijntje op tafel. Het kan dus wél betaalbaar. Een enorme geruststelling voor de levenden en de doden.