Wij zijn geen schipologen maar wij dachten dat de Brooklyn Bridge al best wel een tijdje bestaat, en dat het altijd handig is om van tevoren even te checken of je mast er wel onder past. Dat had de Cuauhtémoc kennelijk wel gedaan, en daarom was dan ook besloten dat het schip van pier 17 naar het zuiden zou varen. Door technische problemen zette het echter koers naar het Noorden, en dan kom je dus de Brooklyn Bridge tegen. Op dit moment melden de autoriteiten 2 doden en 20 gewonden. Meer beeld na de breek.