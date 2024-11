Voor de Egyptische kust is vanochtend toeristenjacht Sea Story ten onder gegaan, dat over de Rode Zee op weg was van Darsa Alam naar Hurghada. De kustwacht is erin geslaagd om 28 mensen uit het water te redden, maar zeker 17 opvarenden worden nog vermist. "Volgens Britse media is het schip 44 meter lang en beschikt het over 18 tweepersoonshutten die zijn uitgerust met airco. Aan boord zijn ook vier bruidssuites, een lounge en een restaurant." Klinkt allemaal mooi maar dat is dus allemaal naar de bodem gezonken. Nou waren op de boot erg veel duikers en snorkelaars aanwezig, maar als je met z'n allen in zee wordt gekieperd is dat toch best heel lastig overleven. Aan boord waren 14 bemanningsleden en 31 toeristen. De meeste opvarenden komen volgens de NOS uit Europa, waaronder Duitsland en Zwitserland.

UPDATE: Onder de Europese opvarenden waren "four Germans, two Spaniards, two Belgians, two Americans, and one Irishman". Dan verder nog wat niet-Europese nationaliteiten en die vindt u allemaal hierrr.