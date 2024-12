De teller van de ramp in Den Haag staat na een nacht zoeken nog altijd op vijf doden en vijf gewonden. Reddingswerkers hebben de gehele nacht doorgewerkt aan de Tarwekamp in Den Haag, waar een portiekflat instortte, vijf appartementen zijn weggevaagd en negentien woningen beschadigd zijn geraakt. "De politie zegt desgevraagd nog altijd niet te weten hoeveel mensen vermist worden of met hoeveel mensen nog geen contact is geweest", aldus Omroep West. De hulpdiensten zoeken niet alleen naar mensen, maar ook naar aanwijzingen wát er precies is gebeurd. Wel gevonden vannacht: "Onder meer een knuffelbeer, een tas en papieren." Voorlopig wordt met man en macht doorgezocht. Politie zojuist: "Er gaan verschillende geruchten rond over de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident is in volle gang." Horror. Later meer.

Update 10:40 - Brandweer Haaglanden: "De hulpdiensten zijn vannacht bezig geweest met het opruimen van de brokstukken. Vanochtend is gestart met het leegpompen van de kelders. De verwachting is dat de werkzaamheden nog de hele dag gaan duren."