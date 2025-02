Hee kijk nou wat er opduikt in het AD: een verklaring van Adil Al., een van der vier verdachten voor de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, en eerder veroordeeld voor het mishandelen van een vrouw, nadat hij haar bedreigd had met de woorden "Mijn wraak zal hard zijn. Je gaat iets meemaken wat jullie kk-Hollanders niet kennen en dat heeft met mijn eer te maken. Ik ga jullie laten voelen wat het betekent om een Berber zijn woede te voelen". Wat ze bij de NPO noemen: een woordkunstenaar. Adil heeft naar eigen zeggen helemaal niet meegedaan aan het laten ontploffen van de bruidsmodezaak van de ex van Moshtag Barekzai, omdat het veel te slecht betaalde! "De enige reden dat ik überhaupt mee wou gaan is omdat er 1,5 à 2 ton euro aan waarde zou liggen in het pand. Maar hij (de opdrachtgever, red.) wou niet dat er iets gestolen zou worden maar alleen maar brandstichten. En aangezien hij er maar 1500 euro voor wou betalen was dat voor mij reden genoeg om niet mee te gaan." Kijk. Dat is een man met principes. Echt een leuke gast die Adil. Nu maar hopen dat de rechter dit gelooft.