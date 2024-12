Opnieuw lijkt er iets een soort van enigszins duidelijker te worden over de mega-explosie aan de Tarwekamp in Den Haag vorige week, waarbij 6 doden vielen. "Een van de vier mannen die vandaag worden voorgeleid op verdenking van betrokkenheid bij de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, wordt verdacht van 'brandstichting met levensgevaar tot gevolg'". Dat meldt advocaat Gerard Spong aan RTL Nieuws.

Brandstichting dus. Nou wordt er wel vaker brand gesticht, meestal zonder dat er een hele galerijflat van de kaart wordt geveegd. Wat en hoe alles precies tot de totale ramp heeft geleid blijft dus nog even gissen. Gisteren kwam al naar buiten dat de ontploffing mogelijk gericht was tegen een bruidsmodezaak. De vermoedelijke brandstichter en de 3 andere mannen die tot nu toe voor "betrokkenheid" bij de explosie zijn opgepakt worden dus vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zullen nog wel even blijven zitten. Ondertussen worden 2 katten nog steeds vermist.

UPDATE: Ze blijven nog zeker 14 dagen langer vastzitten.

UPDATE: De verdachten zijn een 33-jarige man uit Rotterdam, een 33-jarige man uit Oosterhout en 2 mannen van 29 en 23 uit Roosendaal.