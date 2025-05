Bewust, ja nou, wat is bewust, je denkt maanden over iets na en komt tot een concreet plan, rijdt ergens naartoe, steekt een gigantische berg vuurwerk aan met 200 liter benzine, vaagt een portiekflat weg en doodt 6 mensen, maar dat betekent natuurlijk niet dat het dan niet gewoon een foutje kan zijn geweest, die smeulende lijken, als we heel eerlijk zijn overkomt dat ons ook wel eens. Ja toch? Hartstikke menselijk. Wat een prachtig beroep is de advocatuur toch, dan kun je dus met droge ogen een rechter aankijken en iets zeggen als: "Tegenover u zit geen moordenaar, maar iemand die zegt de grootste fout van zijn leven te hebben gemaakt." Ten eerste: allicht dat een moord de grootste fout van zijn leven is, dat sluit elkaar niet uit, ten tweede, ach man, kom op zeg. Graag heel lang opsluiten deze types en de sleutels weggooien overladen met 200 liter benzine en daar dan heel dichtbij een gigantische berg vuurwerk afsteken.