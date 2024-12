Na weer een nacht zoeken is een zesde slachtoffer onder het puin vandaan gehaald aan de Tarwekamp in Den Haag. Dat gebeurde vannacht rond 02.30 uur. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden zegt dat ze niet zeker weten of en hoeveel mensen er nog onder het puin liggen, en dat de zoektocht derhalve onverminderd doorgaat. Vier slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd, vertelt Owen O'Brien bij WNL: een meisje van 17, een vrouw van 41, een man van 31 en een man van 45. Op de rampplek zijn jerrycans gevonden: "De politie heeft ze uit het puin gehaald en in beslag genomen voor onderzoek naar de oorzaak van de explosies." Later meer.

Update - DAAR IS DE KONING. Op bezoek samen met Máxima