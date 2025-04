The closest footage we have gotten so far of the moments leading up to this morning’s explosion at the Iranian port of Bandar Abbas. Orange smoke, likely nitrogen dioxide, being produced by a fire interacting with a still unknown chemical can be seen right before the explosion… pic.twitter.com/wWLrucjcFH

Volgens een Iraanse journalist van Al-Hadath vond de explosie in de Bandar Abbas-haven plaats "nabij het hoofdkwartier van de zeestrijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde". Sommige havenwerkers claimen dat het een raketaanval was, maar dat moet echt nog maar blijken. Wel lijkt de oranje rook te wijzen op ammoniumnitraat, wat gebruikt wordt in zowel explosieven als raketbrandstof en hetzelfde oogt al de rook na die ultra-explosie te Hezbollahs Beiroet in 2020. Iraanse staatsmedia melden dat er nu toe meer dan 516 gewonden geteld zijn.

In ander nieuws zegt Trump nu dat indien Iran geen deal sluit die het atoomwapenprogramma ontmantelt, Amerika de aanvallen tegen Irans nucleaire installaties zal leiden. Een journalist vroeg Trump of Netanyahu hem ongewild een oorlog met Iran in kon trekken, waarop Trump antwoordde: "You asked if he’d drag me in, like I’d go in unwillingly. No, I may go in very willingly if we can’t get a deal. If we don’t make a deal, I’ll be leading the pack." De Wolf Pack moet geleid ja, zoveel is waar.

Veel meer beeld na de breek.

Update 17:41 - Uit luchtbeelden valt te concluderen dat er op twee locaties vlak bij elkaar explosies of in ieder geval een extra brandhaard is geweest.