De ontploffing van afgelopen zaterdag in Den Haag was mogelijk een op de bruidsmodezaak gerichte aanslag. Dat vermoeden hadden heel veel amateurspeurders al, en dat heeft de politie nu ook. Verder zegt de politie heel veel niet in dit opsporingsbericht. "Op maandagavond 9 december heeft de politie drie aanhoudingen kunnen verrichten. Over de mannelijke verdachten worden op dit moment geen mededelingen gedaan. Wél heeft de Haagse recherche nog vragen waarover u kunt meedenken." Daarbij gaat het vooral om twee auto's, een donkerblauwe Toyota Yaris en een champagnekleurige Kia Ceed station, allebei uit 2009.