Oké, zo langzamerhand kristalliseert zich enigszins uit wat er afgelopen zaterdagochtend in Den Haag is gebeurd. Geen drugslab, geen gaslek, wel een misdrijf. Bovendien heeft de politie drie verdachten opgepakt en meerdere auto's in beslag genomen. Onduidelijk is nog of één van deze auto's degene is die vlak na de explosie met piepende banden wegscheurde. De explosie verwoestte vijf woningen, kostte zes mensen het leven en tot overmaat van ramp zijn de katten Candy en Snoopy ook nog eens spoorlos.