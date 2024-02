Terwijl de Eritrese veldslag in Den Haag gaande was, waren er nog geen plaatjes te vinden in ANP Foto, de beeldbank van het persbureau. Wie zocht op de termen Eritrea en Den Haag stuitte wel op dit setje foto's van afgelopen dinsdag. Te zien is een afvaardiging van de 'Federatie van Eritrese Gemeenschappen in Nederland' die een petitie overhandigt aan Kamerleden van de Commissie Buitenlandse Zaken Isa Kahraman (NSC) en Raoul White (GroenLinks-PvdA) . Bijschrift: "De federatie vertegenwoordigt verschillende gemeenschappen van Eritreeërs in Nederland en vragen om hulp, omdat er gemeenschap te maken heeft met dreigingen en geweld. Al een aantal jaren verstoort een kleine groepering de feesten en bijeenkomsten van Nederlandse Eritreeërs, die daardoor worden beëindigd. Geweld wordt daarbij niet geschuwd. De Federatie vraagt de politiek om steun, zodat de gemeenschap veiligheid kan worden geboden." Klinkt alleszins respectabel ware het niet dat het hier gaat om aanhangers van het dictatoriale regime in Eritrea. Ze laten zich vertegenwoordigen door het oud-CDA Kamerlid Myra Koomen .

Het waren volgens de gemeente Den Haag de regeringsgezinde Eritreeërs - het land is al decennia een dictatuur onder president Isaias Afewerki, recent ambtsbericht hier - die feest vierden in het zalencentrum, de aanvallers Eritreeëse jongeren van de ‘Brigade Nhamedu’. Een uit de Hoorn van Afrika geïmporteerde stammenstrijd in de Hofstad dus.

Terug naar Myra Koomen. Begin deze eeuw Kamerlid voor het CDA, werd daarna voor haar partij wethouder in Enschede waar ze ruzie maakte met GeenStijl en in de problemen kwam wegens belangenverstrengeling en machtsmisbruik om vervolgens in de vergetelheid te belanden. In de convocatie over die petitie in de Tweede Kamer van afgelopen week staat dat het verzoek voor de ontmoeting met Kamerleden is gedaan door L'Uniko. Dat is dus het bedrijf van Koomen. In het weblog van de Haagse burgemeester Jan van Zanen lezen we dat hij de Federatie ook heeft ontmoet. Op woensdag 20 december neemt hij - "op uitnodiging van Myra Koomen" in het IJspaleis óók een petitie in ontvangst.

Tegen de NOS zegt Koomen - die wordt omschreven als 'een oud-politicus' - gisteren dat de bijeenkomst in het zalencentrum 'geen politieke signatuur' heeft maar daar denkt de gemeente dus anders over omdat die het een feest van regeringsgezinde Eritreeërs noemt.

Resumerend: Eritreeërs vechten in Nederland (als ze niet op vakantie zijn in eigen land) hun eigen oorlog uit waar Nederlandse agenten het slachtoffer van worden. Bovendien perst Eritrea landgenoten hier af. Ondertussen worden de aanhangers van de dictator vertegenwoordigd door een omstreden oud-CDA politica dat toegang heeft tot Kamerleden en de burgemeester van de Hofstad die gisteren in brand stond. Een en ander riekt naar ongewenste buitenlandse inmenging. Inderdaad iets om PISLINK van te worden, Henri Bontenbal.