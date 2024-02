"Van hulpverleners blijf je af." Om de zoveel tijd kan een of andere vvd-pief dat gratuite zinnetje bühneklep weer lekker rondbazuinen. Is het niet in Etten-Leur is het niet in Den Haag als Eritreeërs elkaar de hersens inrammen, dan is het wel in het algemeen in platitudes: "Tip: agressie en geweld tegen hulpverleners goed proberen te praten is nooit een goed idee." Ja hartstikke leuk hoor Dilan. Zeker vier agenten gewond en we konden de reacties op voorhand al uittekenen. Onacceptabel! Van hulpverleners blijf je af! Dit nooit weer!

Terwijl dit met regelmaat al gebeurt en zal blijven gebeuren, als gevolg van een totaal mislukt immigratiebeleid, misplaatst progressief idealisme, PvdA'erige foeigesprekken voor de raddraaiers en jarenlange pamperpolitiek van de vvd met stekeblinde figuren als Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg in de top van de asielketen. Nederland wordt opgezadeld met dit soort rellende Afrikaanse idioten dóór de vvd, dat de deur wagenwijd open heeft gezet, en open laat staan, en niet in staat is, of misschien wel niet in staat WIL zijn om deze lui (die hier helemaal niet hadden moeten zijn) gewoon snoeihard aan te pakken en linea recta terug te bonjouren naar de Hoorn van Afrika. Want dát is waar Geert Wilders die 37 zetels vandaan haalt, en dát is waarom hij in de peilingen op 50+ staat.

Dit land is het ZAT. C'est ça.

PS. Iemand al iets gehoord over arrestaties?