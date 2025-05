Nou okee laten we het AT5-panel dan maar even gelijktrekken met de inwoners van de gemeente Amsterdam en de inwoners van de gemeente Amsterdam vinden dus dat de gemeenteraad van Amsterdam NIKS kan. Dat is het resultaat van een onderzoek onder het AT5-panel. De gemeente Amsterdam kan namelijk heel erg veel: een grote muil opzetten over Israël en bepalen of het wel of geen genocide is, diversiteitspuzzels maken, gaybrapaden aanleggen, kaartjes verkopen voor een festival, dekolonisatieprojecten, excuses aanbieden voor dingen die tig jaar geleden zijn gebeurd, klushubjes planten, safe spaces creëren, factureren, inclusiviteitspuzzels leggen, witte privilegetrainingen, enz. enz. enz. Wat de gemeente Amsterdam niet zo goed kan is: afval opruimen, criminaliteit aanpakken, woningen bouwen, drugsoverlast inperken, dramatisch openbaar vervoer verbeteren, mocromaffia slopen, invloed radicale islam inperken, verkeersoverlast aanpakken, verloedering tegengaan, segregatie onderwijs aanpakken, facturen wegwerken, voorkomen dat gemaskerde gekken allerlei vlaggen staan te verbranden, wachtlijsten wegwerken, zorgen dat die boa's niet zo'n pedante bek hebben, antisemitisme tegengaan, homohaat tegengaan, gemeentelijke belastingen laag houden, zorgen dat mensen normaal een paspoort kunnen ophalen zonder 1,5 uur in het stadsdeelkantoor te moeten zitten, enz. enz. enz. Nou en DAAROM hebben de inwoners van de gemeente Amsterdam dus geen vertrouwen in het stadsbestuur van Amsterdam. Ze ZIEN het wel. Nu dat alleen nog vertalen naar stemgedrag.