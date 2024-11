Er zitten er daar in de Stopera echt een paar die iets te veel uitlaatgassen hebben ingeademd. Drie jaar geleden werden mkb'ers en zzp'ers al richting de afgrond gedreven met een dreigbrief over hun dieselbusjes: het maakt de gemeente Amsterdam namelijk helemaal geen zak uit of die lui failliet gaan, of dat ze wellicht zelfmoord plegen omdat ze straks geen dak meer boven hun hoofd hebben, want er gaan ook ijsbeertjes dood ja! MAARRRRR omdat iedereen in de knel komt ('misschien einde verhaal') gaat verkeerswethouder Melanie van der Horst de kleine ondernemers 'zo goed mogelijk helpen': met een potje van 500.000 euro waaruit mkb'ers dan 3.000 euro kunnen aanvragen. Het is echt te belachelijk voor woorden, deze druppel op de gloeiende accu. De occassionmarkt is shit, een elektrische Vito kost € 60.000, het bereik is ruk, met inbouw al helemaal, trekkracht is drie keer niks en HOE denkt zo'n wereldvreemd A10-gevangenisfiguur als Melanie van der Horst dat ondernemers zomaar even 60.000 - 3.000 = € 57.000 op tafel kunnen leggen?

Leuk hoor, die subsidie, maar voor € 500.000 totaal koop je NOG GEEN 10 busjes. "Voor ondernemers die de komende periode advies willen krijgen of met vragen zitten opent de gemeente vanaf december een speciaal telefoonnummer." Ja geweldig hoor, een telefoonnummer, zodat je van een mavo/havo-helpdeskfiguur kan horen dat je onderneming naar de kloten wordt geholpen. Schilders, marktkoopmannen, bouwvakkers, loodgieters, allerhande werklui: ze zijn ALLEMAAL verneukt omdat er een paar quinoavreters uit de grachtengordel met de step naar de Stopera kunnen en denken dat het in de rest van Amsterdam ook zo kan.

En dan heeft de gemeente nog iets bedacht: EEN KLUSHUB aan de rand van de stad, waar ondernemers hun werkbusje kunnen parkeren en kunnen overstappen op een elektrisch deelvervoer. Deze door paarse bureaubroeken verzonnen luchtfietserij is bijna net zo achterlijk als het gelul van die Witte Magica van GroenLinks die voorstelde om de laatste kilometers maar gewoon met DE KAR te gaan. "In de Piet Heingarage start een proef met een overstappunt. Ondernemers kunnen hier hun voertuig parkeren en overstappen op een elektrisch voertuig." Wat denken die lui nou, dat je een complete werkbusinrichting van Sortimo/Bott/Edström (minutieus ingedeeld, precies weten waar alles ligt, het is de helft van het werk) met al het gereedschap, alle benodigdheden, alle stenen, alle zakken cement, alle betonblokken, koorden, blazers, dragers, bakken, emmers, kabels, kwasten en zakken kan OVERLADEN in een elektrische huurbus. We weten het nu zeker: Melanie van der Horst spoort niet. Melanie van der Horst heeft het over 'ondernemers helpen' maar ze laat echt IEDEREEN in de stront zakken ten faveure van wat eigen politieke purnodepurnopunten. Moge Allah haar een lekkage in de badkamer geven. Moet ze eens kijken wie er nog komt helpen.