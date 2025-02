Al die Moeders Teresa met grootheidswaan in de Amsterdamse gemeenteraad, het is om hoorndol van te worden. Oproepen tot een staakt-het-vuren in Gaza, zorgen voor psychologische hulp in Oekraïne, voortdurend bezig zijn met Trump, al dat gekut met AI, de hele tijd druk met wat er in Den Haag rond Geert Wilders speelt, enzovoorts. Allemaal leuk en aardig, maar het heeft natuurlijk geen fuk met het besturen van Amsterdam te maken: de werkbusjes komen de stad niet meer in, er is geen huis te krijgen, het afval drijft door de straten, de kades flikkeren van ellende in de gracht, er hangt iedere avond wel ergens een granaat aan een deur, het is een financiële puinzooi én de gemeente heeft een gigantische betalingsachterstand aan facturen, waardoor tig zzp'ers en bedrijven die tóch al voortdurend genaaid en voor de gek gehouden worden nog even wat langer mogen wachten op hun geld - maar o wee als je een dag te laat bent met het aftikken van de ozb-belasting.

Die puinzooi komt omdat er geen enkel controlemechanisme is: ze kruipen partijoverstijgend allemaal bij elkaar op schoot, kletsen Groot Wassink een paar keer op de schouder, vinden alles rechts van D66 gezamenlijk stom en alles wat schuurt of pijn doet wordt gezalfd met een dikke laag zintuigelijk behaaglijke Aesop. De Stopera is een Darteldome van uniformiteit waarin PvdA, D66 en GroenLinks opereren als volstrekt inwisselbare grootmachten, de Diertjes en de flapdrollen van Volt gedwee tekenen bij alle kruisjes en de gedoogmoslims van Denk het ook allemaal wel best vinden. Blijft over de beeldvorming: wie een manier vindt waarop het nog 'wat linkser' kan, wie het hardste klimaatbeleid voert, wie het liefst doet tegen de LHBTI-gemeenschap, wie aardig is voor de moslimgemeenschap, maar shit oplossen HO MAAR. Dan acteert zo'n keutel van D66 nog even wat verontwaardiging en dan kunnen ze weer samen proosten: glas, plas, was. Volgende keer beter dan maar weer he!

UPDATE - Hee leuk straks een inspreker: leipo Ozzy, alias NPOJOOP-icoon en sloopdwerg Ozan Turkdogan